Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
12 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 2,02 1,80 12,22 Göltaş Çimento 12,00 11,16...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Albaraka Türk
|2,02
|1,80
|12,22
|Göltaş Çimento
|12,00
|11,16
|7,53
|Türk Telekom
|5,46
|5,20
|5,00
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,20
|1,15
|4,35
|Bera Holding
|1,91
|1,84
|3,80
|Çemtaş
|5,78
|5,57
|3,77
|Ülker Bisküvi
|19,01
|18,36
|3,54
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,11
|9,77
|3,48
|Trakya Cam
|3,91
|3,78
|3,44
|GSD Holding
|0,96
|0,93
|3,23
|Soda Sanayii
|7,30
|7,09
|2,96
|Vestel
|6,55
|6,37
|2,83
|Anadolu Efes
|20,54
|20,02
|2,60
|Enka İnşaat
|4,98
|4,86
|2,47
|Global Yat. Holding
|3,74
|3,65
|2,47
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,63
|4,52
|2,43
|Pegasus
|28,40
|27,74
|2,38
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,11
|3,04
|2,30
|Tofaş Oto. Fab.
|20,46
|20,00
|2,30
|Koç Holding
|17,70
|17,31
|2,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:08 Kaynak: AA
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