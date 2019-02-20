Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

12 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 2,02 1,80 12,22 Göltaş Çimento 12,00 11,16...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Albaraka Türk 2,02 1,80 12,22
Göltaş Çimento 12,00 11,16 7,53
Türk Telekom 5,46 5,20 5,00
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,20 1,15 4,35
Bera Holding 1,91 1,84 3,80
Çemtaş 5,78 5,57 3,77
Ülker Bisküvi 19,01 18,36 3,54
Kordsa Teknik Tekstil 10,11 9,77 3,48
Trakya Cam 3,91 3,78 3,44
GSD Holding 0,96 0,93 3,23
Soda Sanayii 7,30 7,09 2,96
Vestel 6,55 6,37 2,83
Anadolu Efes 20,54 20,02 2,60
Enka İnşaat 4,98 4,86 2,47
Global Yat. Holding 3,74 3,65 2,47
Tümosan Motor ve Traktör 4,63 4,52 2,43
Pegasus 28,40 27,74 2,38
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,11 3,04 2,30
Tofaş Oto. Fab. 20,46 20,00 2,30
Koç Holding 17,70 17,31 2,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:08 Kaynak: AA

Göltaş Çimento, Albaraka Türk, Borsa İstanbul, Ekonomi
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