Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 7,58 6,76 12,13 Kardemir (D) 2,56 2,42 5,79 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|7,58
|6,76
|12,13
|Kardemir (D)
|2,56
|2,42
|5,79
|Ereğli Demir Çelik
|9,25
|8,84
|4,64
|Tekfen Holding
|24,74
|23,74
|4,21
|Aksa Enerji
|2,97
|2,85
|4,21
|Şişe Cam
|6,78
|6,52
|3,99
|Zorlu Enerji
|1,46
|1,41
|3,55
|Türk Hava Yolları
|14,12
|13,64
|3,52
|Net Holding
|1,82
|1,76
|3,41
|Pegasus
|29,76
|28,82
|3,26
|İskenderun Demir Çelik
|7,05
|6,83
|3,22
|Arçelik
|20,36
|19,73
|3,19
|Koç Holding
|18,17
|17,62
|3,12
|GSD Holding
|1,02
|0,99
|3,03
|Koza Madencilik
|5,78
|5,61
|3,03
|Tat Gıda
|4,14
|4,02
|2,99
|Sasa Polyester
|8,50
|8,26
|2,91
|Alarko GMYO
|47,24
|45,94
|2,83
|Netaş Telekom.
|7,81
|7,60
|2,76
|Galatasaray Sportif
|1,54
|1,50
|2,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:57 Kaynak: AA
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