Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,40 0,34 17,65 Vestel 8,45 7,58 11,48 ...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| İhlas Holding
|0,40
|0,34
|17,65
|Vestel
|8,45
|7,58
|11,48
|İttifak Holding
|3,70
|3,35
|10,45
| Tofaş Oto. Fab.
|21,50
|20,00
|7,50
| Netaş Telekom.
|8,39
|7,81
|7,43
|Zorlu Enerji
|1,54
|1,46
|5,48
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,25
|1,19
|5,04
|Doğan Holding
|1,14
|1,09
|4,59
| Ford Otosan
|57,65
|55,15
|4,53
|Mavi Giyim
|41,42
|39,72
|4,28
|Çelebi
|61,20
|58,70
|4,26
|Ülker Bisküvi
|19,77
|19,01
|4,00
| Karsan Otomotiv
|1,57
|1,51
|3,97
| Aksa Enerji
|3,07
|2,97
|3,37
| Migros Ticaret
|16,05
|15,55
|3,22
|Türk Traktör
|35,40
|34,30
|3,21
|Anel Elektrik
|1,97
|1,91
|3,14
|T. Halk Bankası
|7,41
|7,19
|3,06
|Akbank
|6,86
|6,66
|3,00
| Tümosan Motor ve Traktör
|4,94
|4,80
|2,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:59 Kaynak: AA
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