Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,40 0,34 17,65 Vestel 8,45 7,58 11,48 ...

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,40 0,34 17,65
Vestel 8,45 7,58 11,48
İttifak Holding 3,70 3,35 10,45
Tofaş Oto. Fab. 21,50 20,00 7,50
Netaş Telekom. 8,39 7,81 7,43
Zorlu Enerji 1,54 1,46 5,48
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,25 1,19 5,04
Doğan Holding 1,14 1,09 4,59
Ford Otosan 57,65 55,15 4,53
Mavi Giyim 41,42 39,72 4,28
Çelebi 61,20 58,70 4,26
Ülker Bisküvi 19,77 19,01 4,00
Karsan Otomotiv 1,57 1,51 3,97
Aksa Enerji 3,07 2,97 3,37
Migros Ticaret 16,05 15,55 3,22
Türk Traktör 35,40 34,30 3,21
Anel Elektrik 1,97 1,91 3,14
T. Halk Bankası 7,41 7,19 3,06
Akbank 6,86 6,66 3,00
Tümosan Motor ve Traktör 4,94 4,80 2,92


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:59 Kaynak: AA

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