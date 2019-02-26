Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

35 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 8,99 8,45 6,39 Kardemir (D) 2,69 2,55 5,49 ...

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 8,99 8,45 6,39
Kardemir (D) 2,69 2,55 5,49
İskenderun Demir Çelik 7,39 7,06 4,67
Kordsa Teknik Tekstil 10,90 10,44 4,41
Koza Madencilik 5,93 5,68 4,40
Mavi Giyim 43,06 41,42 3,96
Gentaş 2,04 1,97 3,55
Ereğli Demir Çelik 9,40 9,09 3,41
İttifak Holding 3,80 3,70 2,70
Çelebi 62,85 61,20 2,70
Emlak Konut GMYO 1,53 1,49 2,68
Türk Hava Yolları 14,39 14,03 2,57
İpek Doğal Enerji 4,89 4,77 2,52
Tüpraş 146,90 143,80 2,16
ASELSAN 25,64 25,10 2,15
İş Bankası (C) 5,74 5,62 2,14
Galatasaray Sportif 1,54 1,51 1,99
Tat Gıda 4,30 4,22 1,90
Anadolu Efes 21,10 20,74 1,74
Kartonsan 400,90 395,00 1,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:08 Kaynak: AA

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