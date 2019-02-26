Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
35 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 8,99 8,45 6,39 Kardemir (D) 2,69 2,55 5,49 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|8,99
|8,45
|6,39
|Kardemir (D)
|2,69
|2,55
|5,49
|İskenderun Demir Çelik
|7,39
|7,06
|4,67
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,90
|10,44
|4,41
|Koza Madencilik
|5,93
|5,68
|4,40
|Mavi Giyim
|43,06
|41,42
|3,96
|Gentaş
|2,04
|1,97
|3,55
|Ereğli Demir Çelik
|9,40
|9,09
|3,41
|İttifak Holding
|3,80
|3,70
|2,70
|Çelebi
|62,85
|61,20
|2,70
|Emlak Konut GMYO
|1,53
|1,49
|2,68
|Türk Hava Yolları
|14,39
|14,03
|2,57
|İpek Doğal Enerji
|4,89
|4,77
|2,52
|Tüpraş
|146,90
|143,80
|2,16
|ASELSAN
|25,64
|25,10
|2,15
|İş Bankası (C)
|5,74
|5,62
|2,14
|Galatasaray Sportif
|1,54
|1,51
|1,99
|Tat Gıda
|4,30
|4,22
|1,90
|Anadolu Efes
|21,10
|20,74
|1,74
|Kartonsan
|400,90
|395,00
|1,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:08 Kaynak: AA
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