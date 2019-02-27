Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 10,50 8,99 16,80 İhlas Holding 0,44 0,40 10,00 ...

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 10,50 8,99 16,80
İhlas Holding 0,44 0,40 10,00
MLP Sağlık 13,34 12,62 5,71
Alarko Holding 2,88 2,76 4,35
Kerevitaş Gıda 1,80 1,75 2,86
Halkbank 7,69 7,49 2,67
Emlak Konut GMYO 1,56 1,53 1,96
İş GMYO 1,09 1,07 1,87
İskenderun Demir Çelik 7,52 7,39 1,76
Göltaş Çimento 12,50 12,30 1,63
Odaş Elektrik 1,89 1,86 1,61
Otokar 120,90 119,00 1,60
Bim Mağazalar 88,10 86,95 1,32
Zorlu Enerji 1,54 1,52 1,32
Çemtaş 6,23 6,15 1,30
Alarko GMYO 48,36 47,80 1,17
Aksa Enerji 3,08 3,05 0,98
GSD Holding 1,03 1,02 0,98
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,25 1,24 0,81
Karsan Otomotiv 1,57 1,56 0,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:07 Kaynak: AA

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