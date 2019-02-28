Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
58 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tekfen Holding 26,40 24,92 5,94 Çelebi 63,30 60,40 4,80 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tekfen Holding
|26,40
|24,92
|5,94
|Çelebi
|63,30
|60,40
|4,80
|MLP Sağlık
|13,90
|13,34
|4,20
|İndeks Bilgisayar
|8,23
|7,94
|3,65
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,92
|4,76
|3,36
|Vakıflar Bankası
|5,16
|5,00
|3,20
|Pegasus
|29,50
|28,66
|2,93
|Şok Marketler
|10,66
|10,36
|2,90
|Garanti Bankası
|8,92
|8,69
|2,65
|TAV Havalimanları
|27,82
|27,14
|2,51
|Türk Telekom
|5,43
|5,30
|2,45
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|2,10
|2,38
|Coca Cola İçecek
|33,60
|32,86
|2,25
|İş Bankası (C)
|5,81
|5,69
|2,11
|Netaş Telekom.
|8,31
|8,14
|2,09
|Hürriyet Gzt.
|1,01
|0,99
|2,02
|Fenerbahçe Futbol
|7,14
|7,01
|1,85
|Doğan Holding
|1,13
|1,11
|1,80
|Petkim
|5,51
|5,42
|1,66
|Tat Gıda
|4,32
|4,25
|1,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:46 Kaynak: AA
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