Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

58 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tekfen Holding 26,40 24,92 5,94 Çelebi 63,30 60,40 4,80 ...

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tekfen Holding 26,40 24,92 5,94
Çelebi 63,30 60,40 4,80
MLP Sağlık 13,90 13,34 4,20
İndeks Bilgisayar 8,23 7,94 3,65
Tümosan Motor ve Traktör 4,92 4,76 3,36
Vakıflar Bankası 5,16 5,00 3,20
Pegasus 29,50 28,66 2,93
Şok Marketler 10,66 10,36 2,90
Garanti Bankası 8,92 8,69 2,65
TAV Havalimanları 27,82 27,14 2,51
Türk Telekom 5,43 5,30 2,45
Yapı ve Kredi Bank. 2,15 2,10 2,38
Coca Cola İçecek 33,60 32,86 2,25
İş Bankası (C) 5,81 5,69 2,11
Netaş Telekom. 8,31 8,14 2,09
Hürriyet Gzt. 1,01 0,99 2,02
Fenerbahçe Futbol 7,14 7,01 1,85
Doğan Holding 1,13 1,11 1,80
Petkim 5,51 5,42 1,66
Tat Gıda 4,32 4,25 1,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:46 Kaynak: AA

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Çelebi, Borsa İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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