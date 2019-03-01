Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 5,22 4,82 8,30 MLP Sağlık 14,67 13,90 5,54...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 5,22 4,82 8,30
MLP Sağlık 14,67 13,90 5,54
Kordsa Teknik Tekstil 11,28 10,76 4,83
İhlas Holding 0,44 0,42 4,76
Koza Madencilik 6,15 5,91 4,06
Vestel 10,40 10,01 3,90
Karsan Otomotiv 1,63 1,58 3,16
İttifak Holding 3,71 3,61 2,77
Enerjisa Enerji 5,81 5,66 2,65
Coca Cola İçecek 34,42 33,60 2,44
Parsan 10,62 10,37 2,41
Koza Altın 49,94 48,98 1,96
Bim Mağazalar 87,10 85,70 1,63
Soda Sanayii 7,73 7,62 1,44
Global Yat. Holding 3,70 3,65 1,37
Kartonsan 371,00 366,20 1,31
Anadolu Cam 3,25 3,21 1,25
T.S.K.B. 0,85 0,84 1,19
Net Holding 1,86 1,84 1,09
İhlas Gayrimenkul 0,93 0,92 1,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:06 Kaynak: AA

İhlas, Borsa İstanbul, Ekonomi
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