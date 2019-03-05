Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,09 0,94 15,96 İhlas Holding 0,51...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|1,09
|0,94
|15,96
|İhlas Holding
|0,51
|0,46
|10,87
|Doğan Holding
|1,27
|1,17
|8,55
|Pegasus
|29,90
|28,04
|6,63
|Ege Endüstri
|463,00
|436,30
|6,12
|Karsan Otomotiv
|1,81
|1,74
|4,02
|T.S.K.B.
|0,89
|0,86
|3,49
|Zorlu Enerji
|1,58
|1,53
|3,27
|Mavi Giyim
|43,22
|42,00
|2,90
|Net Holding
|1,94
|1,89
|2,65
|Aksa Enerji
|3,11
|3,03
|2,64
|Türk Hava Yolları
|14,27
|13,91
|2,59
|Hektaş
|11,70
|11,44
|2,27
|Polisan Holding
|6,83
|6,70
|1,94
|Anel Elektrik
|1,85
|1,82
|1,65
|Turkcell
|14,19
|13,99
|1,43
|Migros Ticaret
|15,83
|15,63
|1,28
|Coca Cola İçecek
|35,46
|35,04
|1,20
|Yataş
|5,81
|5,75
|1,04
|Sasa Polyester
|8,80
|8,71
|1,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:56 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Mart ve Nisan Aylarına Özel Kebabı "Keme"
Türk Hava Yolları, 2018 Yılında 4 Milyar TL Net Kar Açıkladı
Araç Kiralama Devi İflas Etti! 26 Bin Araç Yarı Fiyatına Satışa Çıkarıldı
Ferhat Tunç, Türkiye'yi Terk Etti: Artık Dönmeyeceğim