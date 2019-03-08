Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
49 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 11,33 9,95 13,87 Metro Holding 0,88 0,84 4,76 ...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|11,33
|9,95
|13,87
|Metro Holding
|0,88
|0,84
|4,76
| Ege Endüstri
|462,30
|444,40
|4,03
|Net Holding
|2,00
|1,93
|3,63
|Türk Telekom
|5,21
|5,04
|3,37
| Aksa Enerji
|2,88
|2,81
|2,49
| Bim Mağazalar
|89,00
|86,95
|2,36
|Arçelik
|20,48
|20,10
|1,89
| Tekfen Holding
|26,16
|25,76
|1,55
|Turkcell
|14,13
|13,93
|1,44
| Galatasaray Sportif
|1,43
|1,41
|1,42
|Zorlu Enerji
|1,45
|1,43
|1,40
|Çemaş Döküm
|0,78
|0,77
|1,30
|Vakıflar Bankası
|5,18
|5,12
|1,17
| Tat Gıda
|4,34
|4,29
|1,17
| Alarko Holding
|2,88
|2,85
|1,05
|Enerjisa Enerji
|5,82
|5,76
|1,04
|Petkim
|4,90
|4,85
|1,03
|Verusa Holding
|19,34
|19,18
|0,83
|Kartonsan
|366,10
|363,40
|0,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:51 Kaynak: AA
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