Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 4,05 3,87 4,65 ASELSAN 23,16 22,24 4,14 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 4,05 3,87 4,65
ASELSAN 23,16 22,24 4,14
Mavi Giyim 41,50 40,00 3,75
Parsan 10,66 10,30 3,50
Koza Madencilik 5,61 5,46 2,75
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,09 3,01 2,66
Çemtaş 5,81 5,66 2,65
Global Yat. Holding 3,56 3,47 2,59
Akbank 6,46 6,30 2,54
Türk Telekom 5,26 5,13 2,53
İhlas Gayrimenkul 0,88 0,86 2,33
Koza Altın 44,12 43,16 2,22
Metro Holding 0,92 0,90 2,22
Tüpraş 148,20 145,00 2,21
İpek Doğal Enerji 4,73 4,63 2,16
Aksa Enerji 2,86 2,80 2,14
Zorlu Enerji 1,44 1,41 2,13
Karsan Otomotiv 1,46 1,43 2,10
Garanti Bankası 8,82 8,64 2,08
Ford Otosan 51,60 50,55 2,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:52 Kaynak: AA

Koza, Deva Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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