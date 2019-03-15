Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
22 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 0,98 0,91 7,69 Kardemir (D) 2,56 2,39 7,11 ...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|0,98
|0,91
|7,69
| Kardemir (D)
|2,56
|2,39
|7,11
|MLP Sağlık
|13,56
|12,74
|6,44
| Aksa Enerji
|2,98
|2,83
|5,30
|Ülker Bisküvi
|19,70
|18,80
|4,79
|Kartonsan
|369,90
|355,00
|4,20
| Albaraka Türk
|1,59
|1,53
|3,92
| Tofaş Oto. Fab.
|21,04
|20,30
|3,65
|Pegasus
|30,20
|29,22
|3,35
| Yapı ve Kredi Bank.
|2,23
|2,16
|3,24
| Alarko Holding
|2,87
|2,78
|3,24
|Bera Holding
|1,99
|1,93
|3,11
|Anadolu Efes
|20,62
|20,00
|3,10
|Çemtaş
|6,02
|5,84
|3,08
|Vakıflar Bankası
|5,45
|5,29
|3,02
|Gentaş
|2,05
|1,99
|3,02
| İş Bankası (C)
|6,27
|6,09
|2,96
|Ereğli Demir Çelik
|9,42
|9,16
|2,84
| İskenderun Demir Çelik
|7,50
|7,30
|2,74
| Sasa Polyester
|8,70
|8,49
|2,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:50 Kaynak: AA
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