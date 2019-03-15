Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

22 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 0,98 0,91 7,69 Kardemir (D) 2,56 2,39 7,11 ...

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 0,98 0,91 7,69
Kardemir (D) 2,56 2,39 7,11
MLP Sağlık 13,56 12,74 6,44
Aksa Enerji 2,98 2,83 5,30
Ülker Bisküvi 19,70 18,80 4,79
Kartonsan 369,90 355,00 4,20
Albaraka Türk 1,59 1,53 3,92
Tofaş Oto. Fab. 21,04 20,30 3,65
Pegasus 30,20 29,22 3,35
Yapı ve Kredi Bank. 2,23 2,16 3,24
Alarko Holding 2,87 2,78 3,24
Bera Holding 1,99 1,93 3,11
Anadolu Efes 20,62 20,00 3,10
Çemtaş 6,02 5,84 3,08
Vakıflar Bankası 5,45 5,29 3,02
Gentaş 2,05 1,99 3,02
İş Bankası (C) 6,27 6,09 2,96
Ereğli Demir Çelik 9,42 9,16 2,84
İskenderun Demir Çelik 7,50 7,30 2,74
Sasa Polyester 8,70 8,49 2,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:50 Kaynak: AA

Metro Holding, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi
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