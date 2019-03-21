Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

6 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 3,91 3,70 5,68 Vestel 13,83 13,15 5,17 ...

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 3,91 3,70 5,68
Vestel 13,83 13,15 5,17
İhlas Holding 0,42 0,40 5,00
Koza Madencilik 5,96 5,75 3,65
Garanti Bankası 9,74 9,41 3,51
Turkcell 13,34 12,97 2,85
Net Holding 1,91 1,86 2,69
Akbank 6,89 6,71 2,68
İhlas Gayrimenkul 0,88 0,86 2,33
Çelebi 72,25 70,85 1,98
Kartonsan 372,00 364,80 1,97
İpek Doğal Enerji 4,86 4,77 1,89
Kardemir (D) 2,70 2,65 1,89
Deva Holding 4,47 4,39 1,82
Şekerbank 1,24 1,22 1,64
Albaraka Türk 1,89 1,86 1,61
Gentaş 2,01 1,98 1,52
Çemtaş 6,03 5,95 1,34
Karsan Otomotiv 1,62 1,60 1,25
Koza Altın 43,96 43,42 1,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:52 Kaynak: AA

Ekonomi
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