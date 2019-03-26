Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
45 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 0,77 0,73 5,48 Netaş Telekom.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|0,77
|0,73
|5,48
|Netaş Telekom.
|8,49
|8,22
|3,28
|Türk Traktör
|32,50
|31,50
|3,17
|Karsan Otomotiv
|1,52
|1,48
|2,70
|Koza Madencilik
|5,70
|5,61
|1,60
|Çelebi
|73,25
|72,25
|1,38
|Çemaş Döküm
|0,76
|0,75
|1,33
|Migros Ticaret
|14,38
|14,20
|1,27
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|0,83
|1,20
|Gözde Girişim
|3,50
|3,46
|1,16
|Tat Gıda
|4,45
|4,40
|1,14
|Enka İnşaat
|4,94
|4,89
|1,02
|Anadolu Cam
|3,15
|3,12
|0,96
|Verusa Holding
|21,40
|21,20
|0,94
|Hektaş
|10,77
|10,68
|0,84
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,88
|2,86
|0,70
|İpek Doğal Enerji
|4,64
|4,61
|0,65
|Alarko GMYO
|45,46
|45,18
|0,62
|Aksa
|9,04
|9,00
|0,44
|Mavi Giyim
|39,14
|39,00
|0,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:02 Kaynak: AA
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