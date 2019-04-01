Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
42 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 7,15 6,25 14,40 Doğtaş Kelebek Mobilya...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Fenerbahçe Futbol
|7,15
|6,25
|14,40
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,19
|1,09
|9,17
|Anadolu Efes
|18,71
|17,51
|6,85
|TAV Havalimanları
|24,70
|23,34
|5,83
| Galatasaray Sportif
|1,28
|1,21
|5,79
|Tüpraş
|131,90
|124,80
|5,69
|Vestel
|13,59
|12,89
|5,43
| Kardemir (D)
|2,52
|2,40
|5,00
| İndeks Bilgisayar
|7,38
|7,04
|4,83
|İttifak Holding
|4,00
|3,83
|4,44
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,46
|1,40
|4,29
|Şok Marketler
|9,40
|9,04
|3,98
|Pegasus
|28,24
|27,20
|3,82
| Enka İnşaat
|4,76
|4,59
|3,70
|Ülker Bisküvi
|17,65
|17,04
|3,58
|MLP Sağlık
|13,03
|12,60
|3,41
| İş Bankası (C)
|5,68
|5,50
|3,27
| Koza Madencilik
|5,76
|5,58
|3,23
|Türk Telekom
|4,49
|4,35
|3,22
|Aksa
|9,46
|9,18
|3,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:44 Kaynak: AA
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