Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
56 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|7,28
|6,93
|5,05
|Fenerbahçe Futbol
|7,50
|7,15
|4,90
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,10
|10,60
|4,72
|Karsan Otomotiv
|1,56
|1,49
|4,70
|Odaş Elektrik
|1,59
|1,53
|3,92
|Ford Otosan
|47,92
|46,12
|3,90
|Metro Holding
|0,80
|0,77
|3,90
|Arçelik
|18,01
|17,36
|3,74
|Tekfen Holding
|21,14
|20,52
|3,02
|Net Holding
|1,76
|1,71
|2,92
|İhlas Holding
|0,37
|0,36
|2,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,22
|1,19
|2,52
|İndeks Bilgisayar
|7,56
|7,38
|2,44
|İttifak Holding
|4,09
|4,00
|2,25
|Koç Holding
|16,36
|16,05
|1,93
|Bim Mağazalar
|77,75
|76,65
|1,44
|Ülker Bisküvi
|17,90
|17,65
|1,42
|Otokar
|106,10
|104,80
|1,24
|Parsan
|9,19
|9,08
|1,21
|GSD Holding
|0,92
|0,91
|1,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:01 Kaynak: AA
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