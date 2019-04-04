Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
30 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,31
|0,28
|10,71
|Garanti Bankası
|8,78
|8,21
|6,94
|Türk Hava Yolları
|14,31
|13,40
|6,79
|Turkcell
|12,95
|12,15
|6,58
|Akbank
|6,42
|6,03
|6,47
|Sabancı Holding
|8,18
|7,69
|6,37
|Tofaş Oto. Fab.
|18,64
|17,55
|6,21
|Vakıflar Bankası
|4,56
|4,31
|5,80
|Enerjisa Enerji
|5,25
|4,97
|5,63
|Yataş
|5,29
|5,02
|5,38
|Koza Altın
|43,00
|40,88
|5,19
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,24
|2,13
|5,16
|İş Bankası (C)
|5,93
|5,66
|4,77
|Halkbank
|6,19
|5,91
|4,74
|Koç Holding
|17,27
|16,52
|4,54
|Türk Telekom
|4,61
|4,43
|4,06
|Tekfen Holding
|23,12
|22,22
|4,05
|Ereğli Demir Çelik
|9,46
|9,10
|3,96
|T.S.K.B.
|0,79
|0,76
|3,95
|Bim Mağazalar
|82,30
|79,20
|3,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:02 Kaynak: AA
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