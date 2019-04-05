Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tofaş Oto. Fab.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tofaş Oto. Fab. 19,38 18,64 3,97
TAV Havalimanları 26,36 25,42 3,70
Göltaş Çimento 10,56 10,24 3,13
Gözde Girişim 3,48 3,39 2,65
Garanti Bankası 9,01 8,78 2,62
Mavi Giyim 39,48 38,48 2,60
Türk Traktör 32,28 31,48 2,54
Eczacıbaşı İlaç 2,84 2,77 2,53
Akbank 6,58 6,42 2,49
Aksa 10,02 9,78 2,45
T. Halk Bankası 6,34 6,19 2,42
Koza Altın 44,04 43,00 2,42
Galatasaray Sportif 1,30 1,27 2,36
Trabzonspor Sportif 0,93 0,91 2,20
Fenerbahçe Futbol 7,78 7,62 2,10
Şişe Cam 5,92 5,80 2,07
Alarko Holding 2,60 2,55 1,96
İpek Doğal Enerji 4,73 4,64 1,94
MLP Sağlık 13,22 12,98 1,85
Gübre Fabrik. 2,86 2,81 1,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:03 Kaynak: AA

Fenerbahçe, Tofaş, Borsa İstanbul, Ekonomi
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