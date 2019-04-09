Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

49 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 1,67 1,48 12,84 Gözde Girişim 3,58 3,40 5,29 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kerevitaş Gıda 1,67 1,48 12,84
Gözde Girişim 3,58 3,40 5,29
Ülker Bisküvi 19,24 18,40 4,57
Çemtaş 5,82 5,58 4,30
İttifak Holding 4,28 4,12 3,88
Metro Holding 0,81 0,78 3,85
Kardemir (D) 2,55 2,46 3,66
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 0,29 3,45
Gübre Fabrik. 3,02 2,92 3,42
Arçelik 18,65 18,07 3,21
Çelebi 69,35 67,25 3,12
Verusa Holding 21,80 21,16 3,02
Vestel 13,10 12,72 2,99
Ereğli Demir Çelik 9,66 9,39 2,88
İhlas Holding 0,38 0,37 2,70
Sabancı Holding 8,27 8,06 2,61
Vakıflar Bankası 4,48 4,37 2,52
İş Bankası (C) 5,88 5,74 2,44
Bera Holding 1,82 1,78 2,25
Tekfen Holding 23,86 23,36 2,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:37 Kaynak: AA
Kerevitaş, Borsa İstanbul, Ekonomi
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