Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
49 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 1,67 1,48 12,84 Gözde Girişim 3,58 3,40 5,29 ...
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:37 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Kerevitaş Gıda
|1,67
|1,48
|12,84
|Gözde Girişim
|3,58
|3,40
|5,29
|Ülker Bisküvi
|19,24
|18,40
|4,57
|Çemtaş
|5,82
|5,58
|4,30
|İttifak Holding
|4,28
|4,12
|3,88
|Metro Holding
|0,81
|0,78
|3,85
| Kardemir (D)
|2,55
|2,46
|3,66
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,30
|0,29
|3,45
|Gübre Fabrik.
|3,02
|2,92
|3,42
|Arçelik
|18,65
|18,07
|3,21
|Çelebi
|69,35
|67,25
|3,12
|Verusa Holding
|21,80
|21,16
|3,02
|Vestel
|13,10
|12,72
|2,99
|Ereğli Demir Çelik
|9,66
|9,39
|2,88
| İhlas Holding
|0,38
|0,37
|2,70
|Sabancı Holding
|8,27
|8,06
|2,61
|Vakıflar Bankası
|4,48
|4,37
|2,52
| İş Bankası (C)
|5,88
|5,74
|2,44
|Bera Holding
|1,82
|1,78
|2,25
| Tekfen Holding
|23,86
|23,36
|2,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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