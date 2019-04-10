Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 0,88 0,81 8,64 İhlas Holding 0,41 0,38...
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:55 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|0,81
|8,64
|İhlas Holding
|0,41
|0,38
|7,89
|Anadolu Cam
|3,12
|3,02
|3,31
|Galatasaray Sportif
|1,30
|1,26
|3,17
|Hürriyet Gzt.
|0,87
|0,85
|2,35
|Hektaş
|10,85
|10,62
|2,17
|İttifak Holding
|4,37
|4,28
|2,10
|Odaş Elektrik
|1,63
|1,60
|1,87
|Şişe Cam
|6,07
|5,96
|1,85
|Tofaş Oto. Fab.
|19,35
|19,05
|1,57
|İş Fin.Kir.
|7,75
|7,64
|1,44
|Çemaş Döküm
|0,74
|0,73
|1,37
|Pegasus
|28,94
|28,62
|1,12
|Verusa Holding
|22,04
|21,80
|1,10
|MLP Sağlık
|12,66
|12,55
|0,88
|Turkcell
|12,61
|12,52
|0,72
|Soda Sanayii
|7,21
|7,16
|0,70
|Coca Cola İçecek
|32,00
|31,80
|0,63
|Kartonsan
|329,80
|328,20
|0,49
|Sasa Polyester
|8,26
|8,22
|0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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