Borsada en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 9,42 8,85 6,44 Şok Marketler 7,95 7,47 6,43 Türk Hava Yolları 11,80 11,26 4,80 Arçelik 15,75 15,10 4,30 Polisan Holding 2,08 2,00 4,00 Sasa Polyester 5,19 5,00 3,80 Metro Holding 0,84 0,81 3,70 Bim Mağazalar 74,80 72,40 3,31 Türk Telekom 4,09 3,96 3,28 Hektaş 11,23 10,88 3,22 Zorlu Enerji 1,09 1,06 2,83 Pegasus 28,68 27,90 2,80 Otokar 98,75 96,25 2,60 İhlas Holding 0,41 0,40 2,50 Trabzonspor Sportif 0,85 0,83 2,41 Ereğli Demir Çelik 7,27 7,10 2,39 İndeks Bilgisayar 6,52 6,37 2,35 İskenderun Demir Çelik 5,70 5,59 1,97 Kordsa Teknik Tekstil 12,06 11,84 1,86 Koç Holding 14,85 14,59 1,78

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)