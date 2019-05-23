Borsada en çok değer kazanan hisseler
11 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 9,42 8,85 6,44 Şok Marketler 7,95 7,47 6,43 ...
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:43 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|9,42
|8,85
|6,44
|Şok Marketler
|7,95
|7,47
|6,43
|Türk Hava Yolları
|11,80
|11,26
|4,80
|Arçelik
|15,75
|15,10
|4,30
|Polisan Holding
|2,08
|2,00
|4,00
|Sasa Polyester
|5,19
|5,00
|3,80
|Metro Holding
|0,84
|0,81
|3,70
|Bim Mağazalar
|74,80
|72,40
|3,31
|Türk Telekom
|4,09
|3,96
|3,28
|Hektaş
|11,23
|10,88
|3,22
|Zorlu Enerji
|1,09
|1,06
|2,83
|Pegasus
|28,68
|27,90
|2,80
|Otokar
|98,75
|96,25
|2,60
|İhlas Holding
|0,41
|0,40
|2,50
|Trabzonspor Sportif
|0,85
|0,83
|2,41
|Ereğli Demir Çelik
|7,27
|7,10
|2,39
|İndeks Bilgisayar
|6,52
|6,37
|2,35
|İskenderun Demir Çelik
|5,70
|5,59
|1,97
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,06
|11,84
|1,86
|Koç Holding
|14,85
|14,59
|1,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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