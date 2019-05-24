Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,32 15,62
Sasa Polyester 5,99 5,19 15,41
Metro Holding 0,92 0,84 9,52
Coca Cola İçecek 26,96 25,24 6,81
Koza Altın 46,80 44,38 5,45
Vakıflar Bankası 3,58 3,41 4,99
Garanti Bankası 7,50 7,15 4,90
Halkbank 5,40 5,15 4,85
Parsan 11,26 10,84 3,87
Ford Otosan 51,00 49,14 3,79
İş Bankası (C) 5,04 4,86 3,70
Trakya Cam 2,89 2,79 3,58
Şekerbank 0,87 0,84 3,57
Gentaş 1,45 1,40 3,57
İskenderun Demir Çelik 5,89 5,70 3,33
MLP Sağlık 10,70 10,36 3,28
Pegasus 29,60 28,68 3,21
Hürriyet Gzt. 0,65 0,63 3,17
Petkim 4,56 4,42 3,17
Arçelik 16,24 15,75 3,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:39 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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