Borsada en çok değer kazanan hisseler
7 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:39 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|0,32
|15,62
| Sasa Polyester
|5,99
|5,19
|15,41
|Metro Holding
|0,92
|0,84
|9,52
| Coca Cola İçecek
|26,96
|25,24
|6,81
| Koza Altın
|46,80
|44,38
|5,45
|Vakıflar Bankası
|3,58
|3,41
|4,99
|Garanti Bankası
|7,50
|7,15
|4,90
|Halkbank
|5,40
|5,15
|4,85
|Parsan
|11,26
|10,84
|3,87
| Ford Otosan
|51,00
|49,14
|3,79
| İş Bankası (C)
|5,04
|4,86
|3,70
| Trakya Cam
|2,89
|2,79
|3,58
|Şekerbank
|0,87
|0,84
|3,57
|Gentaş
|1,45
|1,40
|3,57
| İskenderun Demir Çelik
|5,89
|5,70
|3,33
|MLP Sağlık
|10,70
|10,36
|3,28
|Pegasus
|29,60
|28,68
|3,21
| Hürriyet Gzt.
|0,65
|0,63
|3,17
|Petkim
|4,56
|4,42
|3,17
|Arçelik
|16,24
|15,75
|3,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Yusufeli Barajı'nda Gövde Yüksekliği 100 Metreye Ulaştı
Dün Cezaevinden Çıktı Bugün 11 İş Yerini Soydu! Kasaptan Girdi, Balıkçıdan Çıktı
Rusya 20 Ton Çilek ve Kayısıyı Türkiye'ye Geri Gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, UBER Konusunda Son Noktayı Koydu!