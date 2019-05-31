Borsada en çok değer kazanan hisseler
32 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:34 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekom.
|6,53
|5,87
|11,24
|Odaş Elektrik
|1,35
|1,25
|8,00
|Tüpraş
|131,00
|123,80
|5,82
|Emlak Konut GMYO
|1,14
|1,09
|4,81
|Alarko Holding
|2,86
|2,73
|4,76
|Gentaş
|1,52
|1,46
|4,28
|Polisan Holding
|2,29
|2,20
|4,09
|Bera Holding
|1,84
|1,77
|3,95
|Pegasus
|35,20
|33,90
|3,83
|Migros Ticaret
|12,89
|12,43
|3,70
|Yataş
|4,06
|3,92
|3,57
|ICBC Turkey Bank
|3,32
|3,21
|3,43
|Çelebi
|82,70
|80,05
|3,31
|Alarko GMYO
|41,98
|40,70
|3,14
|Türk Telekom
|4,64
|4,51
|2,88
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|0,37
|2,70
|TAV Havalimanları
|25,44
|24,78
|2,66
|Coca Cola İçecek
|27,22
|26,54
|2,56
|Sabancı Holding
|7,75
|7,56
|2,51
|Tofaş Oto. Fab.
|16,92
|16,51
|2,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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