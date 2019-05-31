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Borsada en çok değer kazanan hisseler

32 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom. 6,53 5,87 11,24
Odaş Elektrik 1,35 1,25 8,00
Tüpraş 131,00 123,80 5,82
Emlak Konut GMYO 1,14 1,09 4,81
Alarko Holding 2,86 2,73 4,76
Gentaş 1,52 1,46 4,28
Polisan Holding 2,29 2,20 4,09
Bera Holding 1,84 1,77 3,95
Pegasus 35,20 33,90 3,83
Migros Ticaret 12,89 12,43 3,70
Yataş 4,06 3,92 3,57
ICBC Turkey Bank 3,32 3,21 3,43
Çelebi 82,70 80,05 3,31
Alarko GMYO 41,98 40,70 3,14
Türk Telekom 4,64 4,51 2,88
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,37 2,70
TAV Havalimanları 25,44 24,78 2,66
Coca Cola İçecek 27,22 26,54 2,56
Sabancı Holding 7,75 7,56 2,51
Tofaş Oto. Fab. 16,92 16,51 2,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:34 Kaynak: AA
Alarko, Netaş, Borsa İstanbul, Ekonomi
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