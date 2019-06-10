Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 6,76 6,23 8,51 İttifak Holding 6,53 6,16 6,01...

Borsada en çok değer kazanan hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 6,76 6,23 8,51
İttifak Holding 6,53 6,16 6,01
Gentaş 1,61 1,52 5,92
Kerevitaş Gıda 1,69 1,60 5,62
İndeks Bilgisayar 6,67 6,37 4,71
Park Elek.Madencilik 2,09 2,00 4,50
Trabzonspor Sportif 0,93 0,89 4,49
Ege Endüstri 474,50 455,20 4,24
Hürriyet Gzt. 0,76 0,73 4,11
Kardemir (D) 2,34 2,25 4,00
Netaş Telekom. 6,71 6,46 3,87
Odaş Elektrik 1,38 1,33 3,76
Yataş 4,42 4,26 3,76
İskenderun Demir Çelik 6,66 6,42 3,74
Parsan 12,30 11,89 3,45
Göltaş Çimento 10,31 9,98 3,31
Petkim 5,05 4,89 3,27
Gersan Elektrik 1,90 1,84 3,26
Hektaş 12,39 12,02 3,08
Fenerbahçe Futbol 7,35 7,15 2,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:38 Kaynak: AA
Kerevitaş, İttifak Holding, Sasa Polyester, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kilosu etten pahalı, köylülerin geçim kaynağı oldu Bitcoin popülerlikte Trump ve Kardashian'ı geçti Bu ev 360 derece dönüyor İYİ Partili Türkkan'dan "Süleyman Soylu" iddiası: "Erdoğan'dan sonrasına hazırlanıyor" şeklinde görüşlere rastlıyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 01:07:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]