Borsada en çok değer kazanan hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 6,76 6,23 8,51 İttifak Holding 6,53 6,16 6,01...
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:38 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Sasa Polyester
|6,76
|6,23
|8,51
|İttifak Holding
|6,53
|6,16
|6,01
|Gentaş
|1,61
|1,52
|5,92
| Kerevitaş Gıda
|1,69
|1,60
|5,62
| İndeks Bilgisayar
|6,67
|6,37
|4,71
|Park Elek.Madencilik
|2,09
|2,00
|4,50
| Trabzonspor Sportif
|0,93
|0,89
|4,49
| Ege Endüstri
|474,50
|455,20
|4,24
| Hürriyet Gzt.
|0,76
|0,73
|4,11
| Kardemir (D)
|2,34
|2,25
|4,00
| Netaş Telekom.
|6,71
|6,46
|3,87
|Odaş Elektrik
|1,38
|1,33
|3,76
|Yataş
|4,42
|4,26
|3,76
| İskenderun Demir Çelik
|6,66
|6,42
|3,74
|Parsan
|12,30
|11,89
|3,45
|Göltaş Çimento
|10,31
|9,98
|3,31
|Petkim
|5,05
|4,89
|3,27
|Gersan Elektrik
|1,90
|1,84
|3,26
|Hektaş
|12,39
|12,02
|3,08
| Fenerbahçe Futbol
|7,35
|7,15
|2,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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