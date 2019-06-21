Borsada en çok değer kazanan hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 6,56 6,20 5,81 İttifak Holding 7,20 6,87 4,80...
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:47 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Sasa Polyester
|6,56
|6,20
|5,81
|İttifak Holding
|7,20
|6,87
|4,80
|TAV Havalimanları
|26,70
|25,70
|3,89
|Enka İnşaat
|5,38
|5,18
|3,86
| Netaş Telekom.
|6,89
|6,67
|3,30
|Tekfen Holding
|26,78
|25,96
|3,16
| Trabzonspor Sportif
|0,99
|0,96
|3,13
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|0,35
|2,86
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,44
|1,41
|2,13
| Ford Otosan
|60,30
|59,05
|2,12
|İpek Doğal Enerji
|5,62
|5,51
|2,00
|Soda Sanayii
|6,85
|6,73
|1,78
|Çemaş Döküm
|0,70
|0,69
|1,45
| İş Bankası (C)
|5,62
|5,54
|1,44
|Trakya Cam
|2,89
|2,85
|1,40
|Ereğli Demir Çelik
|7,56
|7,48
|1,07
|İş GMYO
|1,00
|0,99
|1,01
| İskenderun Demir Çelik
|6,60
|6,54
|0,92
|Doğan Holding
|1,12
|1,11
|0,90
| Koza Altın
|50,65
|50,20
|0,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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