Borsada en çok değer kazanan hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 1,72 1,61 6,83 Galatasaray Sportif 1,45...
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:39 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Kerevitaş Gıda
|1,72
|1,61
|6,83
| Galatasaray Sportif
|1,45
|1,38
|5,07
|Pegasus
|39,86
|38,36
|3,91
|Halkbank
|5,61
|5,40
|3,89
| Coca Cola İçecek
|30,02
|28,94
|3,73
| Tofaş Oto. Fab.
|19,49
|18,80
|3,67
|ICBC Turkey Bank
|3,30
|3,19
|3,45
|Gentaş
|1,54
|1,49
|3,36
|Şok Marketler
|9,34
|9,05
|3,20
|Park Elek.Madencilik
|2,43
|2,36
|2,97
|İttifak Holding
|7,60
|7,40
|2,70
|Türk Telekom
|4,96
|4,83
|2,69
| Alarko Holding
|3,27
|3,19
|2,51
| İhlas Holding
|0,42
|0,41
|2,44
| Tümosan Motor ve Traktör
|3,96
|3,87
|2,33
|Enka İnşaat
|5,35
|5,24
|2,10
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,47
|1,44
|2,08
| Trabzonspor Sportif
|1,00
|0,98
|2,04
|Parsan
|14,64
|14,36
|1,95
| Fenerbahçe Futbol
|7,36
|7,23
|1,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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