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Borsada en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 103,00 97,00 6,19 Gersan Elektrik 1,91 1,85 3,24 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 103,00 97,00 6,19
Gersan Elektrik 1,91 1,85 3,24
Enka İnşaat 5,50 5,35 2,80
İttifak Holding 7,80 7,60 2,63
Vestel 11,70 11,40 2,63
TAV Havalimanları 26,00 25,52 1,88
Gözde Girişim 2,78 2,73 1,83
Net Holding 1,68 1,65 1,82
İpek Doğal Enerji 5,78 5,68 1,76
Bera Holding 1,86 1,83 1,64
Enerjisa Enerji 5,27 5,19 1,54
Petkim 3,98 3,92 1,53
Kardemir (D) 2,21 2,18 1,45
Çemaş Döküm 0,70 0,69 1,45
Türk Telekom 5,03 4,96 1,41
Halkbank 5,68 5,61 1,25
Sabancı Holding 8,36 8,26 1,21
Yataş 4,68 4,63 1,08
Trabzonspor Sportif 1,01 1,00 1,00
Emlak Konut GMYO 1,15 1,14 0,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:43 Kaynak: AA
Çelebi, Borsa İstanbul, Ekonomi
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