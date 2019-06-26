Borsada en çok değer kazanan hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 103,00 97,00 6,19 Gersan Elektrik 1,91 1,85 3,24 ...
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:43 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|103,00
|97,00
|6,19
|Gersan Elektrik
|1,91
|1,85
|3,24
|Enka İnşaat
|5,50
|5,35
|2,80
|İttifak Holding
|7,80
|7,60
|2,63
|Vestel
|11,70
|11,40
|2,63
|TAV Havalimanları
|26,00
|25,52
|1,88
|Gözde Girişim
|2,78
|2,73
|1,83
|Net Holding
|1,68
|1,65
|1,82
|İpek Doğal Enerji
|5,78
|5,68
|1,76
|Bera Holding
|1,86
|1,83
|1,64
|Enerjisa Enerji
|5,27
|5,19
|1,54
|Petkim
|3,98
|3,92
|1,53
|Kardemir (D)
|2,21
|2,18
|1,45
|Çemaş Döküm
|0,70
|0,69
|1,45
|Türk Telekom
|5,03
|4,96
|1,41
|Halkbank
|5,68
|5,61
|1,25
|Sabancı Holding
|8,36
|8,26
|1,21
|Yataş
|4,68
|4,63
|1,08
| Trabzonspor Sportif
|1,01
|1,00
|1,00
|Emlak Konut GMYO
|1,15
|1,14
|0,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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