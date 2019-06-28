Borsada en çok değer kazanan hisseler
24 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 45,60 42,42 7,50 ICBC Turkey Bank 3,92 3,74 4,81 ...
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:46 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|45,60
|42,42
|7,50
|ICBC Turkey Bank
|3,92
|3,74
|4,81
|Bim Mağazalar
|79,65
|76,80
|3,71
|Galatasaray Sportif
|1,47
|1,42
|3,52
|İskenderun Demir Çelik
|6,90
|6,68
|3,29
|Enerjisa Enerji
|5,51
|5,34
|3,18
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|0,35
|2,86
|Ford Otosan
|62,50
|61,10
|2,29
|Vakıflar Bankası
|4,19
|4,10
|2,20
|Türk Traktör
|31,66
|31,00
|2,13
|Mavi Giyim
|40,20
|39,44
|1,93
|Hektaş
|13,17
|12,93
|1,86
|İş Bankası (C)
|6,05
|5,94
|1,85
|Sasa Polyester
|6,67
|6,55
|1,83
|Türk Hava Yolları
|12,89
|12,66
|1,82
|Akbank
|6,80
|6,68
|1,80
|Eczacıbaşı İlaç
|2,35
|2,31
|1,73
|Zorlu Enerji
|1,18
|1,16
|1,72
|Garanti Bankası
|9,10
|8,95
|1,68
|Halkbank
|5,74
|5,65
|1,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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