Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada en çok değer kazanan hisseler

24 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 45,60 42,42 7,50 ICBC Turkey Bank 3,92 3,74 4,81 ...

Borsada en çok değer kazanan hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 45,60 42,42 7,50
ICBC Turkey Bank 3,92 3,74 4,81
Bim Mağazalar 79,65 76,80 3,71
Galatasaray Sportif 1,47 1,42 3,52
İskenderun Demir Çelik 6,90 6,68 3,29
Enerjisa Enerji 5,51 5,34 3,18
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,35 2,86
Ford Otosan 62,50 61,10 2,29
Vakıflar Bankası 4,19 4,10 2,20
Türk Traktör 31,66 31,00 2,13
Mavi Giyim 40,20 39,44 1,93
Hektaş 13,17 12,93 1,86
İş Bankası (C) 6,05 5,94 1,85
Sasa Polyester 6,67 6,55 1,83
Türk Hava Yolları 12,89 12,66 1,82
Akbank 6,80 6,68 1,80
Eczacıbaşı İlaç 2,35 2,31 1,73
Zorlu Enerji 1,18 1,16 1,72
Garanti Bankası 9,10 8,95 1,68
Halkbank 5,74 5,65 1,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:46 Kaynak: AA
Industrial and Commercial Bank of China, Pegasus, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de büyük şirketler ekonomik durgunluğa hazırlanıyor İmar barışı en fazla Beyoğlu ve Zeytinburnu'nda konut fiyatlarını artırdı Tezgahta 15 TL'ye kadar satılan bamya yüz güldürdü Apple'ın baş tasarımcısı Jony Ive ayrılacağını açıkladı, şirketin değeri 9 milyar dolar azaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 19:10:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]