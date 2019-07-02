Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

15 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gersan Elektrik 2,40 2,00 20,00 ICBC Turkey Bank 5,08...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gersan Elektrik 2,40 2,00 20,00
ICBC Turkey Bank 5,08 4,63 9,72
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,35 5,71
Enka İnşaat 5,77 5,50 4,91
Adese Alışveriş Ticaret 0,98 0,94 4,26
Ülker Bisküvi 20,40 19,60 4,08
Fenerbahçe Futbol 7,91 7,60 4,08
Arçelik 19,46 18,83 3,35
Bim Mağazalar 85,60 82,95 3,19
Gentaş 1,68 1,63 3,07
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,03 1,00 3,00
Gözde Girişim 2,81 2,73 2,93
Eczacıbaşı İlaç 2,46 2,39 2,93
Özderici GMYO 0,72 0,70 2,86
Çemaş Döküm 0,72 0,70 2,86
Afyon Çimento 4,00 3,89 2,83
Netaş Telekom. 7,36 7,16 2,79
Galatasaray Sportif 1,53 1,49 2,68
Hektaş 13,80 13,45 2,60
Doğan Holding 1,20 1,17 2,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:40 Kaynak: AA
Industrial and Commercial Bank of China, Borsa İstanbul, Ekonomi
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