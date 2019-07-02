Borsada en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gersan Elektrik 2,40 2,00 20,00 ICBC Turkey Bank 5,08 4,63 9,72 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,35 5,71 Enka İnşaat 5,77 5,50 4,91 Adese Alışveriş Ticaret 0,98 0,94 4,26 Ülker Bisküvi 20,40 19,60 4,08 Fenerbahçe Futbol 7,91 7,60 4,08 Arçelik 19,46 18,83 3,35 Bim Mağazalar 85,60 82,95 3,19 Gentaş 1,68 1,63 3,07 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,03 1,00 3,00 Gözde Girişim 2,81 2,73 2,93 Eczacıbaşı İlaç 2,46 2,39 2,93 Özderici GMYO 0,72 0,70 2,86 Çemaş Döküm 0,72 0,70 2,86 Afyon Çimento 4,00 3,89 2,83 Netaş Telekom. 7,36 7,16 2,79 Galatasaray Sportif 1,53 1,49 2,68 Hektaş 13,80 13,45 2,60 Doğan Holding 1,20 1,17 2,56

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)