Borsada en çok değer kazanan hisseler
40 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 46,40 44,40 4,50 Çemtaş 5,41 5,19 4,24 ...
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:39 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|46,40
|44,40
|4,50
|Çemtaş
|5,41
|5,19
|4,24
| Tümosan Motor ve Traktör
|4,16
|4,03
|3,23
|Net Holding
|1,73
|1,68
|2,98
| Afyon Çimento
|4,09
|4,00
|2,25
|Bera Holding
|1,91
|1,87
|2,14
| Tofaş Oto. Fab.
|19,91
|19,53
|1,95
|Karsan Otomotiv
|1,27
|1,25
|1,60
|Özderici GMYO
|0,73
|0,72
|1,39
|Anadolu Efes
|20,84
|20,58
|1,26
|Parsan
|15,10
|14,92
|1,21
|Park Elek.Madencilik
|2,57
|2,54
|1,18
|GSD Holding
|0,86
|0,85
|1,18
|Arçelik
|19,65
|19,46
|0,98
| Konya Çimento
|181,20
|179,70
|0,83
|Emlak Konut GMYO
|1,23
|1,22
|0,82
|Vakıflar Bankası
|4,63
|4,60
|0,65
|Koç Holding
|18,07
|17,96
|0,61
|Göltaş Çimento
|11,01
|10,97
|0,36
|Enerjisa Enerji
|5,84
|5,83
|0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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