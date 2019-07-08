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Borsada en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Coca Cola İçecek 33,40 31,94 4,57 Tukaş 4,42 4,27 3,51 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Coca Cola İçecek 33,40 31,94 4,57
Tukaş 4,42 4,27 3,51
Anadolu Efes 20,46 19,86 3,02
Ege Endüstri 502,90 489,00 2,84
Doğan Holding 1,19 1,16 2,59
Emlak Konut GMYO 1,23 1,20 2,50
Pegasus 47,64 46,52 2,41
Sabancı Holding 9,29 9,11 1,98
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,56 1,53 1,96
Fenerbahçe Futbol 7,61 7,47 1,87
Koza Altın 50,25 49,34 1,84
Tofaş Oto. Fab. 19,46 19,12 1,78
Çemtaş 5,48 5,39 1,67
Sasa Polyester 6,89 6,79 1,47
Çemaş Döküm 0,72 0,71 1,41
Alarko GMYO 43,18 42,60 1,36
Hektaş 14,51 14,34 1,19
Ford Otosan 60,35 59,65 1,17
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,00 0,99 1,01
İş GMYO 1,02 1,01 0,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:39 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Coca Cola, Ekonomi
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