Borsada en çok değer kazanan hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Coca Cola İçecek 33,40 31,94 4,57 Tukaş 4,42 4,27 3,51 ...
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:39 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Coca Cola İçecek
|33,40
|31,94
|4,57
|Tukaş
|4,42
|4,27
|3,51
|Anadolu Efes
|20,46
|19,86
|3,02
|Ege Endüstri
|502,90
|489,00
|2,84
|Doğan Holding
|1,19
|1,16
|2,59
|Emlak Konut GMYO
|1,23
|1,20
|2,50
|Pegasus
|47,64
|46,52
|2,41
|Sabancı Holding
|9,29
|9,11
|1,98
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,56
|1,53
|1,96
|Fenerbahçe Futbol
|7,61
|7,47
|1,87
|Koza Altın
|50,25
|49,34
|1,84
|Tofaş Oto. Fab.
|19,46
|19,12
|1,78
|Çemtaş
|5,48
|5,39
|1,67
|Sasa Polyester
|6,89
|6,79
|1,47
|Çemaş Döküm
|0,72
|0,71
|1,41
|Alarko GMYO
|43,18
|42,60
|1,36
|Hektaş
|14,51
|14,34
|1,19
|Ford Otosan
|60,35
|59,65
|1,17
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,00
|0,99
|1,01
|İş GMYO
|1,02
|1,01
|0,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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