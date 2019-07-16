Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

8 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 3,55 3,29 7,90 İttifak Holding 6,80...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 3,55 3,29 7,90
İttifak Holding 6,80 6,45 5,43
Gersan Elektrik 2,18 2,08 4,81
Tekfen Holding 24,82 23,74 4,55
Pegasus 48,02 45,94 4,53
Alarko Holding 3,16 3,03 4,29
Hektaş 13,49 12,94 4,25
Yataş 4,92 4,72 4,24
Türk Hava Yolları 12,41 11,95 3,85
Netaş Telekom. 6,89 6,65 3,61
Şişe Cam 4,90 4,74 3,38
TAV Havalimanları 25,12 24,30 3,37
Doğan Holding 1,23 1,19 3,36
Anadolu Cam 2,84 2,75 3,27
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,97 0,94 3,19
Tofaş Oto. Fab. 18,92 18,35 3,11
Trakya Cam 2,81 2,73 2,93
Afyon Çimento 3,93 3,82 2,88
Zorlu Enerji 1,18 1,15 2,61
Gözde Girişim 2,81 2,74 2,55

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Industrial and Commercial Bank of China, İttifak Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:48 Kaynak: AA
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