Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

3 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrik.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrik. 2,95 2,75 7,27
Kerevitaş Gıda 2,05 1,92 6,77
Gözde Girişim 2,97 2,80 6,07
T. Halk Bankası 6,43 6,15 4,55
Otokar 123,00 118,80 3,54
Eczacıbaşı İlaç 2,43 2,35 3,40
Tukaş 4,29 4,15 3,37
TAV Havalimanları 25,78 24,96 3,29
Ege Endüstri 539,50 523,00 3,15
Türk Telekom 5,56 5,39 3,15
Vakıflar Bankası 4,91 4,76 3,15
Yataş 5,26 5,10 3,14
Gentaş 1,37 1,33 3,01
Akbank 7,60 7,39 2,84
Tofaş Oto. Fab. 20,00 19,46 2,77
Yapı ve Kredi Bank. 2,69 2,62 2,67
MLP Sağlık 11,00 10,73 2,52
Koç Holding 18,81 18,36 2,45
Net Holding 1,68 1,64 2,44
Tüpraş 129,00 126,00 2,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Kerevitaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:45 Kaynak: AA
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