Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 50,40 47,98 5,04 İndeks Bilgisayar 7,51 7,20 4,31 ...

Borsada en çok değer kazanan hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 50,40 47,98 5,04
İndeks Bilgisayar 7,51 7,20 4,31
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,02 0,98 4,08
Migros Ticaret 14,94 14,40 3,75
Ereğli Demir Çelik 7,72 7,49 3,07
Yataş 5,42 5,26 3,04
Mavi Giyim 42,28 41,22 2,57
Tukaş 4,40 4,29 2,56
İhlas Holding 0,43 0,42 2,38
Koza Altın 56,20 54,95 2,27
İhlas Gayrimenkul 0,91 0,89 2,25
Gübre Fabrik. 3,01 2,95 2,03
Tüpraş 131,60 129,00 2,02
Kerevitaş Gıda 2,09 2,05 1,95
Alarko Holding 3,26 3,20 1,87
Verusa Holding 15,15 14,90 1,68
Emlak Konut GMYO 1,23 1,21 1,65
Fenerbahçe Futbol 7,67 7,56 1,46
Çemaş Döküm 0,70 0,69 1,45
Parsan 13,77 13,58 1,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Bilgisayar, Pegasus, İndeks, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:40 Kaynak: AA
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