Borsada en çok değer kazanan hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,64 1,50 9,33 T.S.K.B.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:40 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,64
|1,50
|9,33
|T.S.K.B.
|0,85
|0,81
|4,94
|Göltaş Çimento
|11,22
|10,75
|4,37
|Metro Holding
|1,11
|1,07
|3,74
|Sabancı Holding
|9,46
|9,13
|3,61
| Coca Cola İçecek
|33,80
|32,82
|2,99
|Garanti Bankası
|9,83
|9,55
|2,93
|Çemaş Döküm
|0,72
|0,70
|2,86
| Koza Madencilik
|6,77
|6,59
|2,73
|Zorlu Enerji
|1,20
|1,17
|2,56
| İhlas Holding
|0,43
|0,42
|2,38
|Koç Holding
|19,13
|18,70
|2,30
|Türk Hava Yolları
|13,04
|12,75
|2,27
|Akbank
|7,70
|7,53
|2,26
|MLP Sağlık
|11,15
|10,91
|2,20
|T. Halk Bankası
|6,34
|6,21
|2,09
|Tüpraş
|131,80
|129,10
|2,09
|Vakıflar Bankası
|4,85
|4,76
|1,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,77
|2,72
|1,84
|Migros Ticaret
|15,23
|14,98
|1,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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