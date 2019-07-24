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Borsada en çok değer kazanan hisseler

19 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,47 0,43 9,30 Gersan Elektrik 2,36 2,19 7,76...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,47 0,43 9,30
Gersan Elektrik 2,36 2,19 7,76
İhlas Gayrimenkul 0,95 0,90 5,56
İş Fin.Kir. 2,71 2,60 4,23
MLP Sağlık 11,58 11,15 3,86
Özderici GMYO 0,85 0,82 3,66
Anadolu Efes 21,20 20,46 3,62
Kordsa Teknik Tekstil 12,25 11,88 3,11
Çelebi 93,95 91,20 3,02
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,35 2,86
Tüpraş 135,40 131,80 2,73
Arçelik 20,82 20,32 2,46
Bim Mağazalar 47,40 46,40 2,16
İş Bankası (C) 6,44 6,31 2,06
Soda Sanayii 6,50 6,37 2,04
Şişe Cam 5,11 5,01 2,00
Ford Otosan 63,50 62,50 1,60
Alarko Holding 3,28 3,23 1,55
Parsan 14,40 14,19 1,48
Anadolu Cam 2,87 2,83 1,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, İhlas Holding, İhlas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:45 Kaynak: AA
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