Borsada en çok değer kazanan hisseler
19 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,47 0,43 9,30 Gersan Elektrik 2,36 2,19 7,76...
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:45 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,47
|0,43
|9,30
|Gersan Elektrik
|2,36
|2,19
|7,76
|İhlas Gayrimenkul
|0,95
|0,90
|5,56
|İş Fin.Kir.
|2,71
|2,60
|4,23
|MLP Sağlık
|11,58
|11,15
|3,86
|Özderici GMYO
|0,85
|0,82
|3,66
|Anadolu Efes
|21,20
|20,46
|3,62
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,25
|11,88
|3,11
|Çelebi
|93,95
|91,20
|3,02
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|0,35
|2,86
|Tüpraş
|135,40
|131,80
|2,73
|Arçelik
|20,82
|20,32
|2,46
|Bim Mağazalar
|47,40
|46,40
|2,16
|İş Bankası (C)
|6,44
|6,31
|2,06
|Soda Sanayii
|6,50
|6,37
|2,04
|Şişe Cam
|5,11
|5,01
|2,00
|Ford Otosan
|63,50
|62,50
|1,60
|Alarko Holding
|3,28
|3,23
|1,55
|Parsan
|14,40
|14,19
|1,48
|Anadolu Cam
|2,87
|2,83
|1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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