Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada en çok değer kazanan hisseler

4 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Coca Cola İçecek 36,34 32,30 12,51 A.V.O.

Borsada en çok değer kazanan hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Coca Cola İçecek 36,34 32,30 12,51
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,79 1,63 9,82
İhlas Holding 0,53 0,49 8,16
Anadolu Efes 22,86 21,20 7,83
Anadolu Grubu Holding 12,72 11,93 6,62
Migros Ticaret 18,20 17,11 6,37
Odaş Elektrik 1,52 1,43 6,29
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,32 6,25
MLP Sağlık 12,36 11,75 5,19
Alarko Holding 3,44 3,28 4,88
İpek Doğal Enerji 5,58 5,33 4,69
Yataş 5,49 5,25 4,57
Aksa 9,19 8,83 4,08
Türk Telekom 5,63 5,41 4,07
Arçelik 17,19 16,52 4,06
Aksa Enerji 2,34 2,25 4,00
Koza Madencilik 7,82 7,52 3,99
Parsan 13,68 13,16 3,95
İttifak Holding 6,02 5,80 3,79
Metro Holding 1,13 1,09 3,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Coca Cola, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin tepkisine rağmen Doğu Akdeniz'deki doğal gaz için aynı masada toplandılar
Araç sahipleri müjde! Benzin ve motorine büyük indirim geldi Antalya'dan ayrılan Jennifer Lopez'in giydiği kıyafet herkesi şaşırttı Sigaraya zam gelince sigara bırakma hattında yoğunluk oluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 18:49:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]