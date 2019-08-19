Borsada en çok değer kazanan hisseler
58 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 3,36 3,16 6,33 Gübre Fabrik.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:40 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|3,36
|3,16
|6,33
|Gübre Fabrik.
|3,87
|3,70
|4,59
| Kordsa Teknik Tekstil
|11,59
|11,10
|4,41
|Pegasus
|62,70
|60,45
|3,72
|Türk Telekom
|5,34
|5,16
|3,49
|Soda Sanayii
|5,44
|5,26
|3,42
|Metro Holding
|1,23
|1,19
|3,36
| Ege Endüstri
|470,50
|456,70
|3,02
|İpek Doğal Enerji
|6,19
|6,02
|2,82
|Hektaş
|14,73
|14,34
|2,72
| Fenerbahçe Futbol
|7,61
|7,41
|2,70
|Arçelik
|17,14
|16,70
|2,63
| Afyon Çimento
|3,92
|3,82
|2,62
|Anadolu Efes
|23,80
|23,26
|2,32
|Bera Holding
|1,84
|1,80
|2,22
|Tekfen Holding
|21,44
|21,00
|2,10
| İhlas Holding
|0,53
|0,52
|1,92
| Albaraka Türk
|1,15
|1,13
|1,77
| Aksa Enerji
|2,61
|2,57
|1,56
|Doğan Holding
|1,31
|1,29
|1,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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