Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 10,74 10,15 5,81 Pegasus 64,45 61,50 4,80 ...

Borsada en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 10,74 10,15 5,81
Pegasus 64,45 61,50 4,80
Anadolu Cam 2,51 2,40 4,58
Tüpraş 135,50 130,00 4,23
Park Elek.Madencilik 2,95 2,84 3,87
Verusa Holding 15,04 14,59 3,08
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,33 3,03
Soda Sanayii 5,69 5,55 2,52
ASELSAN 18,02 17,61 2,33
Trakya Cam 2,42 2,38 1,68
Doğan Holding 1,33 1,31 1,53
Parsan 13,88 13,71 1,24
İttifak Holding 5,97 5,90 1,19
Afyon Çimento 4,05 4,01 1,00
Sabancı Holding 8,58 8,50 0,94
Hektaş 15,20 15,07 0,86
Tümosan Motor ve Traktör 3,85 3,82 0,79
Bera Holding 1,80 1,79 0,56
Enka İnşaat 5,47 5,44 0,55
Fenerbahçe Futbol 7,56 7,52 0,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Pegasus, Vestel, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 06:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Burası Beyoğlu değil Suriye sokakları! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor
Türk Hava Hakkı Platformu havası en temiz olan ilin Ardahan olduğunu açıkladı ATM'lerde kafa karıştıran sahte paralar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 20:26:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]