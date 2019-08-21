Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|10,74
|10,15
|5,81
|Pegasus
|64,45
|61,50
|4,80
|Anadolu Cam
|2,51
|2,40
|4,58
|Tüpraş
|135,50
|130,00
|4,23
|Park Elek.Madencilik
|2,95
|2,84
|3,87
|Verusa Holding
|15,04
|14,59
|3,08
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|0,33
|3,03
|Soda Sanayii
|5,69
|5,55
|2,52
|ASELSAN
|18,02
|17,61
|2,33
|Trakya Cam
|2,42
|2,38
|1,68
|Doğan Holding
|1,33
|1,31
|1,53
|Parsan
|13,88
|13,71
|1,24
|İttifak Holding
|5,97
|5,90
|1,19
|Afyon Çimento
|4,05
|4,01
|1,00
|Sabancı Holding
|8,58
|8,50
|0,94
|Hektaş
|15,20
|15,07
|0,86
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,85
|3,82
|0,79
|Bera Holding
|1,80
|1,79
|0,56
|Enka İnşaat
|5,47
|5,44
|0,55
|Fenerbahçe Futbol
|7,56
|7,52
|0,53