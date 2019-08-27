Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,17
|0,98
|19,39
|Fenerbahçe Futbol
|8,50
|7,94
|7,05
|Gözde Girişim
|2,70
|2,57
|5,06
|MLP Sağlık
|13,59
|13,17
|3,19
|Kerevitaş Gıda
|2,06
|2,00
|3,00
|Verusa Holding
|15,20
|14,79
|2,77
|Park Elek.Madencilik
|3,13
|3,06
|2,29
|Koza Altın
|68,00
|66,50
|2,26
|Çelebi
|94,00
|92,00
|2,17
|ICBC Turkey Bank
|3,41
|3,34
|2,10
|Net Holding
|1,60
|1,57
|1,91
|Çemtaş
|5,35
|5,25
|1,90
|Ford Otosan
|59,15
|58,05
|1,89
|Hektaş
|15,25
|14,97
|1,87
|Karsan Otomotiv
|1,10
|1,08
|1,85
|Eczacıbaşı İlaç
|2,57
|2,53
|1,58
|Pegasus
|71,10
|70,00
|1,57
|Alarko GMYO
|43,36
|42,70
|1,55
|Petkim
|3,43
|3,38
|1,48
|Aksa
|8,61
|8,49
|1,41