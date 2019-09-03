Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

8 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,02 0,85 20,00 Adese Alışveriş Ticaret 2,00...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,02 0,85 20,00
Adese Alışveriş Ticaret 2,00 1,67 19,76
Özderici GMYO 1,10 0,92 19,57
Göltaş Çimento 11,60 10,61 9,33
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,37 8,11
Yataş 6,05 5,63 7,46
İttifak Holding 6,52 6,10 6,89
Tukaş 4,32 4,10 5,37
Coca Cola İçecek 36,98 35,22 5,00
Gözde Girişim 3,08 2,94 4,76
Türk Traktör 36,86 35,20 4,72
Vestel 11,79 11,26 4,71
İpek Doğal Enerji 6,24 5,98 4,35
Türk Telekom 5,65 5,46 3,48
Kardemir (D) 2,13 2,07 2,90
Migros Ticaret 19,20 18,66 2,89
Hürriyet Gzt. 0,75 0,73 2,74
Bera Holding 1,89 1,84 2,72
Trakya Cam 2,65 2,58 2,71
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,61 1,57 2,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Göltaş Çimento, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:34 Kaynak: AA
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