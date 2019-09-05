Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

2 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,51 1,26 19,84 Odaş Elektrik 1,71 1,59 7,55 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 1,51 1,26 19,84
Odaş Elektrik 1,71 1,59 7,55
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,71 1,61 6,21
Migros Ticaret 20,80 19,95 4,26
Tofaş Oto. Fab. 19,22 18,50 3,89
Türk Hava Yolları 11,89 11,49 3,48
Kerevitaş Gıda 2,34 2,28 2,63
Eczacıbaşı İlaç 2,72 2,66 2,26
Ereğli Demir Çelik 6,64 6,50 2,15
Fenerbahçe Futbol 9,25 9,07 1,98
Bim Mağazalar 47,42 46,50 1,98
Çelebi 100,90 99,00 1,92
Kardemir (D) 2,18 2,14 1,87
Karsan Otomotiv 1,16 1,14 1,75
Ege Endüstri 491,00 482,60 1,74
Parsan 14,69 14,44 1,73
Türk Traktör 38,24 37,60 1,70
Afyon Çimento 4,33 4,26 1,64
Albaraka Türk 1,24 1,22 1,64
Bera Holding 1,96 1,93 1,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Metro Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:34 Kaynak: AA
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