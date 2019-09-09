Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,89
|1,63
|15,95
|Galatasaray Sportif
|1,78
|1,64
|8,54
|Fenerbahçe Futbol
|10,15
|9,36
|8,44
|Metro Holding
|1,41
|1,31
|7,63
|Göltaş Çimento
|12,51
|11,71
|6,83
|Albaraka Türk
|1,31
|1,23
|6,50
|Şekerbank
|0,99
|0,94
|5,32
|Odaş Elektrik
|1,77
|1,69
|4,73
|GSD Holding
|0,89
|0,85
|4,71
|Halkbank
|6,33
|6,08
|4,11
|Ereğli Demir Çelik
|6,84
|6,57
|4,11
|Doğan Holding
|1,43
|1,38
|3,62
|T.S.K.B.
|0,89
|0,86
|3,49
|Emlak Konut GMYO
|1,26
|1,22
|3,28
|Garanti Bankası
|9,46
|9,16
|3,28
|Gersan Elektrik
|2,29
|2,22
|3,15
|Aksa Enerji
|2,71
|2,63
|3,04
|TAV Havalimanları
|24,12
|23,42
|2,99
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,05
|1,02
|2,94
|Gentaş
|1,40
|1,36
|2,94