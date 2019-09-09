Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Beşiktaş Futbol Yat. 1,89 1,63 15,95
Galatasaray Sportif 1,78 1,64 8,54
Fenerbahçe Futbol 10,15 9,36 8,44
Metro Holding 1,41 1,31 7,63
Göltaş Çimento 12,51 11,71 6,83
Albaraka Türk 1,31 1,23 6,50
Şekerbank 0,99 0,94 5,32
Odaş Elektrik 1,77 1,69 4,73
GSD Holding 0,89 0,85 4,71
Halkbank 6,33 6,08 4,11
Ereğli Demir Çelik 6,84 6,57 4,11
Doğan Holding 1,43 1,38 3,62
T.S.K.B. 0,89 0,86 3,49
Emlak Konut GMYO 1,26 1,22 3,28
Garanti Bankası 9,46 9,16 3,28
Gersan Elektrik 2,29 2,22 3,15
Aksa Enerji 2,71 2,63 3,04
TAV Havalimanları 24,12 23,42 2,99
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,05 1,02 2,94
Gentaş 1,40 1,36 2,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:36 Kaynak: AA
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