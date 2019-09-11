Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|1,52
|1,36
|11,76
|Pegasus
|65,30
|62,00
|5,32
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,64
|1,56
|5,13
|Eczacıbaşı İlaç
|2,78
|2,66
|4,51
|İş GMYO
|0,96
|0,92
|4,35
|ICBC Turkey Bank
|3,83
|3,68
|4,08
|Polisan Holding
|2,56
|2,46
|4,07
|İhlas Holding
|0,52
|0,50
|4,00
|Migros Ticaret
|20,30
|19,59
|3,62
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,36
|4,21
|3,56
|İhlas Gayrimenkul
|0,92
|0,89
|3,37
|Göltaş Çimento
|12,90
|12,53
|2,95
|Odaş Elektrik
|1,83
|1,78
|2,81
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,10
|1,07
|2,80
|Koza Madencilik
|7,94
|7,73
|2,72
|Bera Holding
|2,28
|2,22
|2,70
|Koza Altın
|64,00
|62,40
|2,56
|Sabancı Holding
|9,19
|8,98
|2,34
|Alarko Holding
|4,15
|4,06
|2,22
|Ford Otosan
|60,80
|59,55
|2,10