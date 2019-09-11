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Borsada en çok değer kazanan hisseler

56 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,52 1,36 11,76 Pegasus 65,30 62,00 5,32 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 1,52 1,36 11,76
Pegasus 65,30 62,00 5,32
Adese Alışveriş Ticaret 1,64 1,56 5,13
Eczacıbaşı İlaç 2,78 2,66 4,51
İş GMYO 0,96 0,92 4,35
ICBC Turkey Bank 3,83 3,68 4,08
Polisan Holding 2,56 2,46 4,07
İhlas Holding 0,52 0,50 4,00
Migros Ticaret 20,30 19,59 3,62
Tümosan Motor ve Traktör 4,36 4,21 3,56
İhlas Gayrimenkul 0,92 0,89 3,37
Göltaş Çimento 12,90 12,53 2,95
Odaş Elektrik 1,83 1,78 2,81
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,10 1,07 2,80
Koza Madencilik 7,94 7,73 2,72
Bera Holding 2,28 2,22 2,70
Koza Altın 64,00 62,40 2,56
Sabancı Holding 9,19 8,98 2,34
Alarko Holding 4,15 4,06 2,22
Ford Otosan 60,80 59,55 2,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Metro Holding, Pegasus, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:36 Kaynak: AA
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