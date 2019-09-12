Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom.

Borsada en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom. 8,68 7,24 19,89
Adese Alışveriş Ticaret 1,85 1,64 12,80
Tukaş 4,61 4,25 8,47
Özderici GMYO 1,14 1,07 6,54
MLP Sağlık 14,01 13,29 5,42
Çemaş Döküm 1,03 0,98 5,10
Yataş 6,27 5,97 5,03
Vakıflar Bankası 5,27 5,03 4,77
Net Holding 1,79 1,71 4,68
Alarko Holding 4,32 4,15 4,10
Tüpraş 137,70 133,40 3,22
İş Bankası (C) 6,22 6,03 3,15
Anadolu Grubu Holding 14,42 13,98 3,15
İttifak Holding 6,58 6,40 2,81
İndeks Bilgisayar 7,73 7,52 2,79
Kordsa Teknik Tekstil 12,30 11,98 2,67
Akbank 7,58 7,40 2,43
Ereğli Demir Çelik 7,06 6,90 2,32
Sabancı Holding 9,37 9,19 1,96
Galatasaray Sportif 1,76 1,73 1,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Netaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'ın şirketi icralık oldu
Kamil Koç firmasının Flixmobility GmbH'ye devri onaylandı Erdoğan'dan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'na özel görev Şef Mehmet Yalçınkaya'nın gözü kapalı yaptığı tavuk şovu taklit çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 19:59:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]