Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,82 1,52 19,74 Gözde Girişim 3,30 3,12 5,77 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 1,82 1,52 19,74
Gözde Girişim 3,30 3,12 5,77
İş Fin.Kir. 2,27 2,15 5,58
Albaraka Türk 1,37 1,30 5,38
MLP Sağlık 14,76 14,01 5,35
Netaş Telekom. 9,08 8,68 4,61
Tukaş 4,82 4,61 4,56
Bera Holding 2,28 2,20 3,64
Eczacıbaşı İlaç 2,82 2,74 2,92
Türk Hava Yolları 12,34 11,99 2,92
İpek Doğal Enerji 6,14 5,97 2,85
Alarko Holding 4,44 4,32 2,78
Park Elek.Madencilik 3,71 3,61 2,77
Koza Madencilik 7,98 7,77 2,70
Ülker Bisküvi 20,26 19,75 2,58
Gersan Elektrik 2,42 2,36 2,54
Mavi Giyim 39,22 38,26 2,51
Anadolu Grubu Holding 14,77 14,42 2,43
Fenerbahçe Futbol 10,38 10,15 2,27
Türk Telekom 5,64 5,52 2,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Metro Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:44 Kaynak: AA
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