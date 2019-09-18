Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|222,60
|185,50
|20,00
|Fenerbahçe Futbol
|12,16
|10,95
|11,05
|Netaş Telekom.
|9,60
|8,85
|8,47
|Afyon Çimento
|4,56
|4,22
|8,06
|Pegasus
|60,10
|57,05
|5,35
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,80
|1,72
|4,65
|Gentaş
|1,50
|1,44
|4,17
|Anadolu Grubu Holding
|14,72
|14,23
|3,44
|Emlak Konut GMYO
|1,32
|1,28
|3,13
|Migros Ticaret
|20,40
|19,80
|3,03
|Gözde Girişim
|3,44
|3,34
|2,99
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|0,37
|2,70
|Trakya Cam
|2,78
|2,71
|2,58
|Göltaş Çimento
|13,17
|12,84
|2,57
|Sabancı Holding
|9,33
|9,10
|2,53
|Alarko Holding
|4,53
|4,42
|2,49
|Gübre Fabrik.
|4,91
|4,80
|2,29
|Odaş Elektrik
|1,80
|1,76
|2,27
|Kerevitaş Gıda
|2,27
|2,22
|2,25
|Aksa
|9,49
|9,30
|2,04