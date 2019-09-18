Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 222,60 185,50 20,00 Fenerbahçe Futbol 12,16 10,95 11,05 Netaş Telekom. 9,60 8,85 8,47 Afyon Çimento 4,56 4,22 8,06 Pegasus 60,10 57,05 5,35 Beşiktaş Futbol Yat. 1,80 1,72 4,65 Gentaş 1,50 1,44 4,17 Anadolu Grubu Holding 14,72 14,23 3,44 Emlak Konut GMYO 1,32 1,28 3,13 Migros Ticaret 20,40 19,80 3,03 Gözde Girişim 3,44 3,34 2,99 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,37 2,70 Trakya Cam 2,78 2,71 2,58 Göltaş Çimento 13,17 12,84 2,57 Sabancı Holding 9,33 9,10 2,53 Alarko Holding 4,53 4,42 2,49 Gübre Fabrik. 4,91 4,80 2,29 Odaş Elektrik 1,80 1,76 2,27 Kerevitaş Gıda 2,27 2,22 2,25 Aksa 9,49 9,30 2,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)