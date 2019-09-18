Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada en çok değer kazanan hisseler

37 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 222,60 185,50 20,00 Fenerbahçe Futbol...

Borsada en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Konya Çimento 222,60 185,50 20,00
Fenerbahçe Futbol 12,16 10,95 11,05
Netaş Telekom. 9,60 8,85 8,47
Afyon Çimento 4,56 4,22 8,06
Pegasus 60,10 57,05 5,35
Beşiktaş Futbol Yat. 1,80 1,72 4,65
Gentaş 1,50 1,44 4,17
Anadolu Grubu Holding 14,72 14,23 3,44
Emlak Konut GMYO 1,32 1,28 3,13
Migros Ticaret 20,40 19,80 3,03
Gözde Girişim 3,44 3,34 2,99
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,37 2,70
Trakya Cam 2,78 2,71 2,58
Göltaş Çimento 13,17 12,84 2,57
Sabancı Holding 9,33 9,10 2,53
Alarko Holding 4,53 4,42 2,49
Gübre Fabrik. 4,91 4,80 2,29
Odaş Elektrik 1,80 1,76 2,27
Kerevitaş Gıda 2,27 2,22 2,25
Aksa 9,49 9,30 2,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Konya Çimento, Fenerbahçe, Futbol, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
MHK Başkanı Zekeriya Alp'ten Alanya-Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama: Kesinlikle kural hatası yok Sturridge'in kurnazlığı Trabzonspor'u kızdırdı! Fenerbahçe, Alanyaspor maçı için TFF'ye itirazını yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 19:18:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]