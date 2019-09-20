Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 218,00 199,40 9,33 Mavi Giyim 42,16 40,02 5,35 Çemaş Döküm 1,20 1,14 5,26 Koza Altın 64,15 61,00 5,16 Anadolu Cam 2,95 2,83 4,24 Koza Madencilik 8,27 7,99 3,50 Pegasus 61,35 59,55 3,02 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,37 2,70 Tukaş 5,34 5,20 2,69 Kordsa Teknik Tekstil 12,27 11,95 2,68 Anadolu Grubu Holding 15,40 15,00 2,67 Trakya Cam 2,83 2,76 2,54 İpek Doğal Enerji 6,21 6,07 2,31 Şok Marketler 11,28 11,03 2,27 Şişe Cam 4,53 4,43 2,26 Doğan Holding 1,42 1,39 2,16 Eczacıbaşı İlaç 2,85 2,79 2,15 Netaş Telekom. 9,50 9,30 2,15 Arçelik 18,52 18,15 2,04 Yataş 6,03 5,93 1,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)