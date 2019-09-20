Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|218,00
|199,40
|9,33
|Mavi Giyim
|42,16
|40,02
|5,35
|Çemaş Döküm
|1,20
|1,14
|5,26
|Koza Altın
|64,15
|61,00
|5,16
|Anadolu Cam
|2,95
|2,83
|4,24
|Koza Madencilik
|8,27
|7,99
|3,50
|Pegasus
|61,35
|59,55
|3,02
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|0,37
|2,70
|Tukaş
|5,34
|5,20
|2,69
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,27
|11,95
|2,68
|Anadolu Grubu Holding
|15,40
|15,00
|2,67
|Trakya Cam
|2,83
|2,76
|2,54
|İpek Doğal Enerji
|6,21
|6,07
|2,31
|Şok Marketler
|11,28
|11,03
|2,27
|Şişe Cam
|4,53
|4,43
|2,26
|Doğan Holding
|1,42
|1,39
|2,16
|Eczacıbaşı İlaç
|2,85
|2,79
|2,15
|Netaş Telekom.
|9,50
|9,30
|2,15
|Arçelik
|18,52
|18,15
|2,04
|Yataş
|6,03
|5,93
|1,69