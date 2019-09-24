Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

39 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 2,39 2,08 14,90 Çemaş Döküm 1,26...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret 2,39 2,08 14,90
Çemaş Döküm 1,26 1,15 9,57
Özderici GMYO 1,15 1,09 5,50
Tekfen Holding 19,23 18,34 4,85
Alarko Holding 4,81 4,62 4,11
Trakya Cam 2,93 2,82 3,90
Garanti Bankası 9,69 9,33 3,86
Mavi Giyim 44,56 43,00 3,63
Bera Holding 2,10 2,03 3,45
Anadolu Cam 3,04 2,94 3,40
Akbank 7,61 7,36 3,40
Sabancı Holding 9,19 8,89 3,37
Polisan Holding 2,58 2,50 3,20
Kerevitaş Gıda 2,28 2,21 3,17
Galatasaray Sportif 1,66 1,61 3,11
Koç Holding 18,54 17,99 3,06
Emlak Konut GMYO 1,35 1,31 3,05
İttifak Holding 4,54 4,41 2,95
Gentaş 1,42 1,38 2,90
MLP Sağlık 13,78 13,44 2,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:36 Kaynak: AA
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