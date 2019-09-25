Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 14,80 13,78 7,40 Türk Traktör 42,46 40,00 6,15 ...

Borsada en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 14,80 13,78 7,40
Türk Traktör 42,46 40,00 6,15
Gübre Fabrik. 5,28 5,04 4,76
Eczacıbaşı İlaç 3,09 2,95 4,75
Karsan Otomotiv 1,16 1,12 3,57
Doğan Holding 1,47 1,42 3,52
Bera Holding 2,17 2,10 3,33
Koza Madencilik 8,85 8,58 3,15
Odaş Elektrik 1,69 1,64 3,05
İpek Doğal Enerji 6,65 6,46 2,94
Enerjisa Enerji 6,13 5,99 2,34
Polisan Holding 2,64 2,58 2,33
Şişe Cam 4,66 4,56 2,19
Turkcell 13,24 12,97 2,08
Sabancı Holding 9,38 9,19 2,07
Aksa Enerji 2,69 2,64 1,89
İş Bankası (C) 6,04 5,93 1,85
Gersan Elektrik 2,25 2,21 1,81
Galatasaray Sportif 1,69 1,66 1,81
Özderici GMYO 1,17 1,15 1,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Türk Traktör, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uzel Makine Traktör Fabrikası'nın satışı iptal edildi
Ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı: "Kayıtta mısın? Çekin beni" Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Cami imamının çocuklara korku filmi izletmesi ailelerin tepkisini çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 19:54:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]