Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 4,91 4,53 8,39 Adese Alışveriş Ticaret...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 4,91 4,53 8,39
Adese Alışveriş Ticaret 2,34 2,20 6,36
Tofaş Oto. Fab. 19,67 18,90 4,07
Çemtaş 5,35 5,18 3,28
Çemaş Döküm 1,30 1,26 3,17
Tüpraş 139,50 135,40 3,03
Mavi Giyim 44,74 43,50 2,85
Koza Madencilik 9,04 8,85 2,15
Park Elek.Madencilik 4,00 3,92 2,04
Konya Çimento 210,10 206,10 1,94
Yataş 6,32 6,20 1,94
Metro Holding 1,98 1,95 1,54
Tukaş 5,59 5,51 1,45
Eczacıbaşı İlaç 3,12 3,09 0,97
Gübre Fabrik. 5,32 5,28 0,76
Tümosan Motor ve Traktör 4,24 4,21 0,71
Ülker Bisküvi 20,08 19,95 0,65
Türk Traktör 42,70 42,46 0,57
Tekfen Holding 19,14 19,05 0,47
İş Fin.Kir. 2,19 2,18 0,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İttifak Holding, Borsa İstanbul, Tofaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:36 Kaynak: AA
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